Окружной админсуд Киева получил иск с требованием запретить подпись и публикацию закона о языке

Автором искового заявления является ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной».

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление от ОО «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» с требованием запретить председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд в порядке обеспечения административного иска запретить спикеру парламента или любому из отдельных народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады совершать любые действия, направленные на подписание соответствующего закона, направление его на подпись президенту и дальнейшее его официальное опубликование.

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«Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска до представления соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева. Согласно части 2 статьи 150 КАСУ, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Документ поддержали 278 народных депутатов.

В «Оппозиционном блоке» сразу заявили, что готовят представление в Конституционный Суд Украины о признании неконституционным данного закона.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организовывает курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без засвидетельствования уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление в силу которых откладывается на несколько лет.