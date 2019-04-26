Парубий назначил дату финальной битвы за заблокированный "мовный закон" на 14 мая

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий продчеркнул необходимость соблюдения всех процедур, чтобы предотвратить риск признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что депутаты во вторник, 14 мая, рассмотрят проекты постановлений, которыми предлагается отменить решение о принятии закона об украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Спикер отметил, что в парламенте уже зарегистрировано 4 проекта постановлений относительно отмены решения о принятии закона о функционировании украинского языка как государственного.

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"Дается Регламентом Верховной Рады Украины двое суток на внесение подобных постановлений... Отмена этих постановлений не представляет для Верховной Рады никаких трудностей. Но, если мы их отменим быстрее, чем через двое суток, и закон будет подписан быстрее, чем через двое суток, это может поставить под сомнение легитимность закона", - сказал Парубий.

По его словам, в случае хотя бы минимального процедурного нарушения противники принятия закона обратятся в Конституционный суд.

"На следующем пленарном заседании (14 мая - УНИАН) безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления. Безотлагательно я подпишу закон о языке. Безотлагательно (и об этом есть четкая договоренность) президент Петр Порошенко подпишет закон. Но мы не должны дать ни малейшего шанса, чтобы у Конституционного суда был шанс для того, чтобы поставить под сомнение закон об украинском языке", - сказал Парубий.

По мнению спикера, депутаты на заседании 14 мая отклонят проекты постановлений.

По его словам, к тому времени Аппарат ВР полностью подготовит закон к подписанию.

"Я безотлагательно его подпишу и безотлагательно его подпишет президент", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Законом определены лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. Среди них, в частности, руководство государства, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

В тот же день депутаты от «Оппоблока» зарегистрировали в ВР постановления об отмене решения о принятии закона об украинском языке и заявили о подготовке представления в Конституционный суд о признании закона неконституционным.