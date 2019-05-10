Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области
12:13, 10 мая 2019Политика
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Роман Токарь сменил на этом посту Виктора Матвийчука, избранного членом Высшего совета правосудия.
Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области/ фото УНИАН
Утром в пятницу, 10 мая, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровской области Романа Токаря.
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, представление состоялось во время оперативного совещания прокуроров областей под председательством Луценко.
Предыдущий прокурор - Виктор Матвийчук - избран членом Высшего совета правосудия.
До назначения Токарь почти 20 лет работал в следственных органах прокуратуры. В своей карьере он прошел от помощника прокурора одного из районов Днепра до заместителя прокурора области.
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