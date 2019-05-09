У Зеленского рассказали, до каких пор Аваков будет оставаться на должности министра внутренних дел
01:45, 09 мая 2019Политика
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Аваков останется в кресле министра до парламентских выборов.
Арсен Аваков / фото УНИАН
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил, что до парламентских выборов министр внутренних дел Арсен Аваков будет выполнять свои функции.
Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина.
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"Я думаю, что если мы говорим о Авакове, то Аваков был подан, если я не ошибаюсь, по квоте Народного Фронта, а сегодня Народный Фронт является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и к созданию одной или другой...коалиции Аваков будет выполнять свои функции” - сказал он, добавив, что “время покажет”.
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