В Госдепе пообещали Зеленскому продолжать развивать партнерские отношения между Украиной и США

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

В Государственном департаменте США заверили победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского в готовности продолжать развивать партнерские отношения между обеими странами.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - говорится в сообщении.