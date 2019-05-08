В Госдепе пообещали Зеленскому продолжать развивать партнерские отношения между Украиной и США
14:39, 08 мая 2019Политика
448 0
Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Флаг Госдепартамента США / REUTERS
В Государственном департаменте США заверили победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского в готовности продолжать развивать партнерские отношения между обеими странами.
Читайте такжеВ Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта на оккупированном Донбассе несмотря на реакцию Украины
Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.
"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента