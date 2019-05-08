Украина признает незаконными выданные жителям "ЛДНР" российские паспорта

Кабмин примет решение о признании незаконными паспортов, которые Россия планирует выдавать гражданам Украины на нашей территории. Правительство также планирует обратиться ко всем странам-партнерам с призывом принять аналогичные решения.

Кабинет министр примет решение о признании незаконными паспортов, которые Россия планирует выдавать гражданам Украины на нашей территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

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"Сегодня мы примем решение правительства Украины о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства беспрекословно в нарушение любых международных норм, прав, все паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны (недействительными - УНИАН) при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства. Более того, все паспорта, который будет выдавать РФ теми органами, которые уполномочены выдавать паспорта для украинских граждан, будут признаны еж недействительными. Это наша четкая ответ на агрессивные гибридные действия по выдаче фейковых паспортов гражданам Украины", - сказал он.

Также по словам Гройсмана, по результатам этого решения правительство планирует обратиться ко всем странам-партнерам, "чтобы в результате этого правового решения такие же аналогичные решения были приняты другими странами".

"Чтобы этих фейковые паспорта, которые выдают абсолютно полностью в нарушение любых норм были признаны недействительным при пересечении границ других стран", - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве отмечают, что нормативно-правовые акты РФ как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.