Порошенко уволил командующего Нацгвардией

Исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии назначен Николая Балана.

Президент Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова.

Читайте такжеПредседателем Высшего антикоррупционного суда избрана судья Танасевич

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом говорится в указе №196 от 7 мая.

Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Николая Балана.

"Согласно ст. 7 закона "О Национальной гвардии Украины" командующий НГУ назначается и увольняется с должности президентом Украины по представлению министра внутренних дел", - добавили в пресс-службе.

Генерал-полковник Аллеров был командующим Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 года.

Генерал-лейтенант Балан, 1968 г.р., назначен заместителем командующего Национальной гвардией Украины 18 апреля 2014 года. С 6 февраля 2015 года по 31 декабря 2015 года исполнял обязанности командующего НГУ.