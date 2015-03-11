Порошенко: Швеция поддерживает введение миротворцев на Донбасс
13:31, 11 марта 2015Политика
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Швеция поддержала Украину в вопросе введения миротворческой миссии под мандатом ООН на территорию Донбасса.
REUTERS
В этом президента Петра Порошенко заверил премьер-министр Королевства Швеция Стефан Левен, сообщает ТСН.
"Отдельно сегодня мы с господином премьер-министром обсудили вопрос введения миротворческой миссии под мандатом Организации Объединенных Наций. И я благодарен господину премьер-министру за твердую и мощную поддержку, которую Швеция демонстрирует в том числе и в этом вопросе", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве.
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Как известно, ранее Порошенко провел встречу с премьер-министром Швеции, который находится с визитом в Украине.
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