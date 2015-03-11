Порошенко: Швеция поддерживает введение миротворцев на Донбасс

13:31, 11 марта 2015
Политика
686 0

Швеция поддержала Украину в вопросе введения миротворческой миссии под мандатом ООН на территорию Донбасса.

REUTERS

В этом президента Петра Порошенко заверил премьер-министр Королевства Швеция Стефан Левен, сообщает ТСН.

"Отдельно сегодня мы с господином премьер-министром обсудили вопрос введения миротворческой миссии под мандатом Организации Объединенных Наций. И я благодарен господину премьер-министру за твердую и мощную поддержку, которую Швеция демонстрирует в том числе и в этом вопросе", - сказал Порошенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ Минобороны Польши скептически оценили вероятность ввода миротворцев ООН на Донбасс

Как известно, ранее Порошенко провел встречу с премьер-министром Швеции, который находится с визитом в Украине. 

Читайте такжеопераций по поддержанию мира

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter