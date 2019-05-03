Советник Зеленского озвучил идеологию партии "Слуга народа"
Партия новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" основывается на принципах либеральной экономики.
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Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев.
"У нас все достаточно четко с этим - чистая либеральная экономика, минимальное участие государства в регулировании бизнеса на уровне антимонопольного регулирования и контроля прав потребителей, чтобы бизнес не забывался", - отметил он.
По словам Гетманцева, рассматривается уменьшение налогового давления: "Но можем ли мы это себе позволить сегодня - вопрос. Хотя в будущем мы рассматриваем возможность уменьшения ставок налогов".
Согласно ранее проведенным опросам, рейтинг партий возглавляет "Слуга народа", за ней следуют "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и" Блок Петра Порошенко "Солидарность".