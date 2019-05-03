Советник Зеленского озвучил идеологию партии "Слуга народа"

По словам советника новоизбранного президента, рассматривается уменьшение налогового давления.

Партия новоизбранного президента Владимира Зеленского "Слуга народа" основывается на принципах либеральной экономики.

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Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев.

"У нас все достаточно четко с этим - чистая либеральная экономика, минимальное участие государства в регулировании бизнеса на уровне антимонопольного регулирования и контроля прав потребителей, чтобы бизнес не забывался", - отметил он.

По словам Гетманцева, рассматривается уменьшение налогового давления: "Но можем ли мы это себе позволить сегодня - вопрос. Хотя в будущем мы рассматриваем возможность уменьшения ставок налогов".

Согласно ранее проведенным опросам, рейтинг партий возглавляет "Слуга народа", за ней следуют "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и" Блок Петра Порошенко "Солидарность".