Опубликован свежий рейтинг политических партий: на первом месте – "Слуга народа"

За вышеназванными партиями в рейтинге идут "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Самопомощь".

На сегодняшний день рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", за ней следуют "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и" Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале.

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"Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 21,5% тех, кто определился и намерен голосовать. "Батькивщину" поддерживают 18,7%, "БПП "Солидарность" - 14,2%, "Оппозиционную платформу" - 10,5%, "Гражданскую позицию" - 6,2%, "Самопомич" - 5,5%", - говорится в результатах исследования.

Кроме того, около 4% поддерживают Радикальную партию и "Свободу", около 3% - партию "Наши", около 2% - "Оппозиционный блок" и "УКРОП".

При этом отмечается, что шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко имеют значительно лучшую электоральную поддержку, чем "Слуга народа" и "Блок Петра Порошенко".

"Аналогичная ситуация у Гриценко и Ляшко ("Гражданская позиция" и Радикальная партия - УНИАН), в отличие от Тимошенко и Садового, чьи персональные рейтинги хуже, чем показатели "Батькивщины" и "Самопомочи", - констатировали социологи.

*** Опрос "Мониторинг электоральных настроений украинцев. Февраль 2019" проводился 19-28 февраля. Аудитория - население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Метод проведения опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.