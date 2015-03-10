Копач прогнозирует сохранение единства Евросоюза в вопросе санкций против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Варшаве, комментируя запланированный на эту неделю в Польшу визит своего французского коллеги Мануеля Вальса.

"Даже если сейчас есть спекуляции, что среди европейских государств есть страны, которые могли бы занять другую позицию в вопросе продления или обострения санкций в случае, если конфликт на востоке Украины не завершится, то хочу развеять все сомнения", - заявила Копач.

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По словам Копач, именно Франция и Германия сыграли особую роль в подписании новых Минских договоренностей и убеждают других партнеров в Евросоюзе сохранять единую позицию в этом вопросе.

"Это лидеры (президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель - УНИАН), которые сильно убеждают, чтобы позиция ЕС была эффективной. Она может быть эффективной тогда, когда ЕС говорит одним голосом", - сказала Копач.

По ее мнению, ей не придется в Варшаве убеждать французского премьера поддержать точку зрения "большинства, которое сейчас имеется в Совете ЕС о последовательном применении санкций и их продлении".

Как сообщал УНИАН, 9 марта экс-глава правительства Польши, президент Совета ЕС Дональд Туск заявил, что среди 28 государств Евросоюза нет единства в вопросе обострения санкций против России.