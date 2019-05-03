Суд в Гааге в июне проведет слушания по делу Украины против России

Украина подала иск против России относительно нарушения Москвой двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международный суд в Гааге в начале июня проведет публичные слушания относительно нарушения Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в обнародованном 1 мая сообщении на сайте суда.

Отмечается, что слушания пройдут с 3 по 7 июня и будут посвящены предыдущим возражениям, выдвинутым Россией.

Украина подала иск против России относительно нарушения Москвой двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 года Украина начала дело в Международном суде ООН против Российской Федерации в связи с ее многочисленными и систематическими нарушениями Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также в документе отражены факты репрессий против украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму.

Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении своих институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против – трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

12 июня 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум по расовой дискриминации в Крыму и финансирование РФ терроризма. В частности, Украина включила факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит малайзийский самолет «Боинг 777» (рейс MH17), в меморандум о финансировании Россией терроризма.