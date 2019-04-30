"Не будет марионеткой": жена Зеленского рассказала, как он будет общаться с Путиным
Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена уверяет, что ее муж придерживается принципов демократии, и ему будет легко стать "слугой народа".
Об этом она сказала The Daily Beast, сообщает «Голос Америки».
Зеленская отметила, что в настоящее время наблюдается много попыток судить о её муже по определенному шаблону, обсуждать внешний вид, каждый жест её и мужа.
«Вы привыкли к советской номенклатуре», - сказала Зеленская, отметив, что человек должен оставаться человеком.
Она настаивает, что Владимир Зеленский не будет марионеткой.
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Также Зеленская назвала «трагическим» период, когда Россия аннексировала Крым, и вспомнила о временах, когда её муж ездил с шоу для военных на линию разграничения.
Кроме того, Зеленская высказала мнение по поводу того, как новый президент будет планировать общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что прямых двусторонних переговоров не стоит ожидать скоро, однако, новый президент готов вести переговоры с Путиным в присутствии международных лидеров.
Журналистка Анна Немцова, которая брала интервью у Зеленской, отметила, что будущая первая леди серьезно относится к борьбе за свободу, особенно к свободе слова.
Жена Зеленского напомнила об убийстве журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Она также выразила надежду, что виновные в преступлениях во время Майдана будут наказаны.
Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов.
Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.