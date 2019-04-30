"Не будет марионеткой": жена Зеленского рассказала, как он будет общаться с Путиным

Елена Зеленская также настаивает, что ее муж не будет марионеткой.

Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена уверяет, что ее муж придерживается принципов демократии, и ему будет легко стать "слугой народа".

Об этом она сказала The Daily Beast, сообщает «Голос Америки».

Зеленская отметила, что в настоящее время наблюдается много попыток судить о её муже по определенному шаблону, обсуждать внешний вид, каждый жест её и мужа.

«Вы привыкли к советской номенклатуре», - сказала Зеленская, отметив, что человек должен оставаться человеком.

Она настаивает, что Владимир Зеленский не будет марионеткой.

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Также Зеленская назвала «трагическим» период, когда Россия аннексировала Крым, и вспомнила о временах, когда её муж ездил с шоу для военных на линию разграничения.

Кроме того, Зеленская высказала мнение по поводу того, как новый президент будет планировать общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что прямых двусторонних переговоров не стоит ожидать скоро, однако, новый президент готов вести переговоры с Путиным в присутствии международных лидеров.

Журналистка Анна Немцова, которая брала интервью у Зеленской, отметила, что будущая первая леди серьезно относится к борьбе за свободу, особенно к свободе слова.

Жена Зеленского напомнила об убийстве журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Она также выразила надежду, что виновные в преступлениях во время Майдана будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов.

Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.