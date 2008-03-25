Черновецкий напомнил, что завтра у него - годовщина

Завтра исполняется два года со времени избрания Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Киевским городским председателем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что за два года работы его команды для Киева и киевлян сделано больше, чем за 10 лет работы предыдущей власти.

«Завтра будет два года, как киевляне проголосовали за меня и мою команду на выборах киевского мэра и депутатов Киевсовета 2006 года. И за эти два таких тяжелых для всех нас года мы сделали больше, чем предыдущая власть за 10 лет”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, “Киев начал развиваться: от хаотической застройки, растягивания земли, нагромождения диких киосков, грязи в самом центре столицы, варварской парковки – до планомерного развития инфраструктуры, пятикратного увеличения бюджета и повышения социальной защищенности горожан”. Также он сообщил, что его команда с опережением перевыполняет “все те предвыборные обещания, которые дали 2 года назад нашим избирателям во всех направлениях, которые мы определили приоритетными”.

“Мы увеличили в пять раз бюджет Киева. Теперь эти средства идут на развитие общественного транспорта, строительство метро, социальные программы, благоустройство и строительство социального жилья”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра Киева, его команда работает в сложном режиме, поскольку ей наследовалась после правления предыдущей киевской власти полностью разрушенная система общественного транспорта, жилой фонд, не подлежащий ремонту, незаконные застройки на местах уничтоженных скверов и детских площадок.

«Мы с первых дней начали наводить порядок в городском хозяйстве. И результаты нашей работы уже очевидны. Я и моя команда не занимались политической болтовней, а работали на благополучие киевлян. Нашей приоритетной задачей было и есть повышение качества жизни жителей Киева. И с этой задачей мы успешно справляемся. Сегодня уровень средней заработной платы в столице превышает общеукраинский уровень на 80%. Киев – единственный город в Украине, где за счет бюджетных средств выплачиваются надбавки к пенсиям. И только в столице медицинские и педагогические работники получают доплату к заработной плате, которая в этом году будет увеличена еще вдвое”, - заявил Киевский городской председатель.

Он напомнил, что в этом году будет введено в строй четыре станции метрополитена.

По его словам, “поступление в киевский бюджет от инвестиционной деятельности в прошлом году увеличились в 20 раз по сравнению с 2005 годом. А это говорит о том, что Киев – инвестиционно привлекательная европейская столица, способная и в дальнейшем наращивать объемы городского бюджета, создавать новые рабочие места, расширять финансирование социальных проектов”.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в “2007 году введено в строй 1 400 тыс. кв. м жилья, из которого 84,5 тыс. кв. м получили бесплатно люди, стоящие в очереди на квартиры. Только по первым месяцам этого года 290 очередников получили бесплатное социальное жилье. Все это - результат нашего продуманного и кропотливого труда”.

“Лозунги и политические обещания никогда не смогут улучшить жизнь киевлян. Они только мешают открытому диалогу горожан и выбранной ими власти. Поэтому мы занимаемся конкретными делами, а не пустой болтовней, в отличие от тех, кто, исходя из своих шкурных интересов, стремится захватить власть в столице», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.