Ввести новые санкции против РФ за паспортизацию жителей оккупированного Донбасса будет нелегко - глава МИД Литвы

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс подчеркивает, что международное сообщество не должно признавать российские паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что ввести новые санкции против РФ за паспортизацию жителей оккупированного Донбасса будет нелегко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Литвы сказал на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в Киеве.

Линкявичюс подчеркнул, что указ президента РФ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства украинцам на оккупированном Донбассе является еще одним вопиющим нарушением международного права.

По его словам, Россия должна отвечать за такие решения и действия.

«По крайней мере, должно быть непризнание паспортов так же, как это было в случае с Крымом, и мы всегда говорим, что политика непризнания должна иметь содержание, должны быть последствия - правовые, дипломатические, финансовые, и именно этому мы намерены следовать», - подчеркнул Линкявичюс.

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Также его спросили о возможности ужесточения санкций против РФ, в частности, введение секторальных ограничительных мер, в связи с паспортизацией населения Донбасса.

«Было только высказано наше мнение, оценка событий, и, я как уже сказал, должны быть определенные последствия. Поэтому мы согласились между собой, что если что-то пойдет не так или если ухудшится ситуация, мы должны это обсудить», - отметил Линкявичюс.

По его мнению, ввести новые санкции против Российской Федерации за паспортизацию украинского населения оккупированного Донбасса возможно, но это будет непростой задачей.

«Возможно ли это? Да, это возможно. Легко ли это? Нет, это не легко. Мы знаем, иногда мы должны сделать определенные усилия для продолжения текущих санкций, но я могу заверить, что это причина, почему мы должны обсудить этот вопрос», - заявил глава МИД Литвы.

Он добавил, что ЕС вернется к вопросу о санкциях против РФ после обсуждений.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

В связи с этим решением президент Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции в отношении России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне.