Тимошенко расставит по местам ”ужасные явления”
Премьер на все про все отвела полгода
Все крупные производители и поставщики подсолнечного масла на сегодняшний день снизили цену на 15%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
“Те ужасные явления инфляции, которые появились в 2007 году во время предыдущего правительства, мы будем шаг за шагом в течение полугода ставить на свои места”, - подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, компания "Бунге Украина", которая владеет крупнейшим в Украине "Днепропетровским маслоэкстракционным заводом" (ТМ "Олейна"), заявила о снижении с 25 марта оптово-отпускных цен на растительное масло на 15% - до 9,37 грн. за 1 литр.
Рекомендованная розничная цена литровой бутылки масла - 10,30 грн., сообщили в компании.