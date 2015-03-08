Киев готов к диалогу только с избранными на выборах представителями Донбасса - МИД

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

«Мы не можем и не будем разговаривать с полевыми командирами. Для этого есть выборы, и тот, кто будет избран (даже Плотницкий или кто угодно другой законно избранный), будет представлять регион и будет участвовать в дальнейшем политическом процессе. А подсовывать каких-то российских граждан или наемников и делать из них лидеров Донецка и Луганска - это несправедливо», - сказал Пристайко.

Читайте такжеПорошенко: Боевики игнорируют договоренность об отводе вооружений и освобождение заложниковПо его словам, выборы на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях могут состояться только после отвода оттуда вооружения и войск.

В начале марта боевики заявили, что уже завершили отвод своего тяжелого вооружения. Украинские силовики говорят, что на самом деле сепаратисты перегруппировывают свои силы для нанесения новых ударов. В то же время сепаратисты заявляют о том, что украинская власть должна финансировать подконтрольные им территории, и осуществлять все предусмотренные законодательством социальные выплаты. Официальный Киев говорит, что не будет направлять деньги туда, где не может контролировать их адресность.