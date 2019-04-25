Рада согласовала проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве

Верховная Рада Украины приняла постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора (№10091).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение со второй попытки проголосовали 235 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается провести весеннюю сессию ПА НАТО в период с 22 по 25 мая 2020 года в г. Киеве.

Также предусмотрено образовать Организационный комитет по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО. Председателем Организационного комитета назначается председатель Верховной Рады Украины.

Постановлением утверждается состав Организационного комитета, согласно перечню должностей, и предоставляются полномочия председателю Организационного комитета, в случае необходимости, вносить изменения в состав комитета.

Организационный комитет в двухнедельный срок должен утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.

Кроме того, Кабинет министров Украины в двухнедельный срок должен определиться относительно участия соответствующих министерств и других центральных органов исполнительной власти в подготовке и проведении весенней сессии ПА НАТО и обеспечить своевременное финансирование предусмотренных в смете ВР на 2020 год расходов на проведение этой сессии.