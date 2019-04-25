Чешская радиокомпания принесла извинения за статью о Зеленском

После письма посольства Украины в Чехии руководство чешской радиокомпании Český rozhlas изменило заголовок в статье о победившем на выборах президента Украины Владимире Зеленском с "Еврей во главе украинских фашистов" на "Ян Фингерланд: еврей во главе Украины".

Шеф-редактор чешской радиокомпании Český rozhlas Петр Шабат принес свои извинения за опубликованную 23 апреля на сайте статью журналиста Яна Фингерланда под названием "Еврей во главе украинских фашистов" о победившем на выборах в Украине шоумене Владимире Зеленском.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии на странице в Facebook, пишет Gordonua.com.

Шабат заявил, что считает содержание материала корректным и повода убрать его из аудиоархива он не видит. При этом заголовок статьи Шабат счел неудачным и сказал, что его уже поменяли. Сейчас она называется "Ян Фингерланд: еврей во главе Украины".

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В своей статье Фингерланд заявил: "Украинцы выбрали еврейского клоуна просто потому, что другие попытки оказались безуспешными".

Журналист пишет, что оппонент Зеленского, действующий президент Украины Петр Порошенко, в своей программе "сделал акцент на украинском национализме", Фингерланд предположил, что победу Зеленского можно рассматривать, как "отказ от шовинизма".

"Если формулировка заголовка кого-то задела, мне очень жаль, и я приношу извинения", – добавил шеф-редактор.