цей матеріал доступний українською

"Еврей во главе украинских фашистов": посольство Украины требует извинений от чешского издания за материал о Зеленском

10:54, 24 апреля 2019
Политика
1930 0
Чешское издание отличилось некорректным заголовком / Фото УНИАН

Посольство Украины в Чешской Республике требует извинений от чешского издания Český rozhlas Plus за публикацию материала с заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии в микроблоге Twitter.

"Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения", - заявили украинские дипломаты.

Как известно, мать Зеленского - еврейка, однако ранее он отказывался комментировать израильским медиа своем происхождении.

Рожденный в Кривом Роге в семье ученых, Зеленский не вспоминал о своей еврейской принадлежности в интервью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Победа Зеленского во втором туре выборов президента
Теги: #выборы#Владимир Зеленский