"Еврей во главе украинских фашистов": посольство Украины требует извинений от чешского издания за материал о Зеленском

Украинские дипломаты отреагировали на опубликованный в чешских СМИ материал с заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".

Посольство Украины в Чешской Республике требует извинений от чешского издания Český rozhlas Plus за публикацию материала с заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии в микроблоге Twitter.

"Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения", - заявили украинские дипломаты.

Vážení @CRoPlus, myslíte si, že takový článek je v pořádku? Je to nechutné a očekávali bychom omluvu.https://t.co/7T47tpzkSg — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) April 24, 2019

Как известно, мать Зеленского - еврейка, однако ранее он отказывался комментировать израильским медиа своем происхождении.

Рожденный в Кривом Роге в семье ученых, Зеленский не вспоминал о своей еврейской принадлежности в интервью.