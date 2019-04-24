Указ Путина о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям - посол Франции

Французский посол отметила, что решение российских властей не способствует усилиям по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что решение российских властей о выдаче паспортов Российской Федерации гражданам Украины на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Об этом посол Франции сообщила в Twitter.

"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", - подчеркнула Дюмон.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

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В указе отмечается, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украина и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.