Украина обратилась в Совбез ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов украинцам в ОРДЛО
Украинская сторона обратилась к Совету Безопасности ООН из-за решения Кремля упростить выдачу паспортов РФ украинцам с оккупированных боевиками территорий Донбасса.
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Об этом в Twitter заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
«По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям!», – отметил украинский дипломат.
По поручению @poroshenko уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям! https://t.co/suZpmpgAtQ— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 24 апреля 2019 г.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.
В тексте соответствующего указа отмечается, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права», в соответствии со статьей 29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве РФ».