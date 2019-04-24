Окружной админсуд Киева отказался запрещать Авакову исполнять обязанности главы МВД

В суде отметили, что не видят оснований для соответствующего запрета.

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска о запрете Арсену Авакову исполнять обязанности руководителя Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда.

"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку требования по обеспечению иска являются преждевременными. По мнению суда, без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследования доказательств, имеющих значение для разрешения данного дела, невозможно в данном случае обеспечить иск", - отметили в суде.

Читайте такжеХакеры рассылали письма от имени Авакова - полиция

В определении об отказе в обеспечении иска также отмечается, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы в качестве санкции для ответчика или способа заставить его действовать определенным образом под угрозой нанесения ущерба путем принятия мер обеспечения иска.

В суде напомнили, что истец просил суд признать противоправными действия Авакова, а именно нарушение положений ст.7 закона "О Кабинете министров Украины", касающихся требований к членам правительства.

"Вместе с тем истец просил суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра Владимира Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, неподачу в ВРУ представления об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмину внести в парламент соответствующее представление", - сообщили в админсуде.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков рассказал о своих непростых отношениях с президентом Петром Порошенко и охарактеризовал их как на данный момент нейтральные.