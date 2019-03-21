Аваков рассказал, почему разругался с Порошенко и перевел отношения с ним на "нейтральный уровень"

Арсен Аваков считает, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту.

Арсен Аваков, глава МВД, рассказал о своих весьма непростых отношениях с президентом Петром Порошенко и охарактеризовал их на данный момент как нейтральные.

Об этом министр внутренних дел Украины рассказал в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

Читайте такжеАваков: определённые структуры готовят ряд провокаций против меня и МВД

"Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100% понимал. Но в данном случае так не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный", - рассказал Аваков.

Арсен Аваков также считает, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту.

"Министр внутренних дел - это отдельная институция в рамках Кабинета министров, замкнутая на парламент, и министр должен быть серьезной фигурой, обеспечивающей совсем другие функции. У Петра Алексеевича на это совсем другой взгляд, более патриархально-традиционный, в духе советско-украинской политики. Отсюда и корни конфликта", - заявил глава МВД.

Закрывая тему, Арсен Аваков добавил, что сейчас у него с президентом Порошенко "нейтральные отношения".

Ранее УНИАН сообщал, что Авакова рассмешили планы Саакашвили по возвращению в Украину 1 апреля.