"Нужно подождать": в Кремле захотели узнать у Зеленского его позицию по арестованным в Украине россиянам

В частности, пресс-секретарь российского президента говорил о бывшем главном редакторе РИА «Новости Украина» Кирилле Вышинском, обвиняемом в государственной измене.

В Кремле заявили, что хотели бы услышать позицию избранного президента Украины Владимира Зеленского в отношении арестованных в Украине граждан России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также"Еврей во главе украинских фашистов": посольство Украины требует извинений от чешского издания за материал о Зеленском

«Зеленский является избранным президентом. Он не вступил в должность. Мы точно не знаем дату инаугурации, но до даты инаугурации президентом Украины главой государства продолжает оставаться Петр Порошенко. Его позицию по Вышинскому мы хорошо знаем (Украина неоднократно предлагала обменять Вышинского на осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко – УНИАН), и в этой связи вряд ли стоит возлагать какие-то надежды, что до истечения срока полномочий Порошенко будут предприняты какие-то действия, которые хотелось бы и нам, и нашим журналистам, которые подписали письмо (к Зеленскому от росСМИ с просьбой освободить Вышинского)», - сказал Песков.

«Что касается подхода избранного президента Украины к этому случаю (делу Вышинского – УНИАН) и к десяткам другим случаям задержаний и содержания под стражей россиян на территории Украины, пока мы позицию Зеленского не знаем. Нужно подождать и услышать те заявления, которые будут делаться, или те действия, которые будут предприниматься», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, в ходе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе были задержаны десятки граждан России, причастных к деятельности российских оккупантов. Украина неоднократно предлагала их обменять на граждан Украины, которые удерживаются в российских тюрьмах, однако ответа со стороны РФ так и не последовало.