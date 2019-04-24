"Пребывает в РФ временно и вынужденно:" адвокат рассказал о планах Януковича вернуться в Украину

Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.

Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, а его пребывание в России временное и вынужденное.

Об этом «Известиям» рассказал адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк. По его словам, защита экс-президента Украины будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор.

Читайте такжеЭкс-президент Украины дал совет Зеленскому

По словам Виталия Сердюка, Виктор Янукович недавно отправил новоизбранному главе государства поздравительное сообщение. Вместе с тем этот жест никак не связан с его желанием вернуться на родину, заверил адвокат.

«Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться. Конечно, на территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает всё, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер», – заявил Сердюк.

Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении государственной измены, подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Адвокаты подали пять апелляционных жалоб на приговор.

По информации суда, "защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать Януковича; защитник Александр Байдык просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства; защитник Александр Горошинский просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; защитники Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное разбирательство в суде первой инстанции; защитники Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть и отменить аресты на имущество, наложенные в рамках данного уголовного производства".