Кравчук объяснил, в чем Зеленский уже умнее Порошенко

Леонид Кравчук считает, что журналистам не нужно побуждать и провоцировать главу государства на постоянную болтовню и заявления.

Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что тактика Владимира Зеленского стараться не болтать впустую оправдывает себя.

"…сейчас часто причитают, что Зеленский молчит, не говорит на публику. Однако замечу, что прежний президент Порошенко слишком много говорил, и, если проанализировать его слова, то можно увидеть, что он и сам забывал то, что говорил, что обещал", – отметил Кравчук в колонке для Главреда.

В частности, напомнил он, в 2015-2016 году Порошенко во время поездки в Германию назвал боевиков "ДНР" и "ЛНР" точно так же, как и Зеленский в ходе дебатов, когда зачитывал вопросы от людей (боевики "ЛДНР" были названы "повстанцами" – ред.).

"А после стадиона Порошенко хватался за голову и кричал, что это было самое ужасное, что он услышал от Зеленского во время дебатов. Но, подчеркну, в данном случае Зеленский зачитал вопрос, который прислал рядовой украинец. А то, что Порошенко сам употребил такой термин, он уже забыл", – констатировал первый гарант.

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Он уточнил, что президенту "нельзя так много говорить, как это делал Порошенко".

"Я поддерживаю Зеленского в том, что нужно прекратить эти полуторачасовые разговоры по любому малейшему поводу, крики и вопли "Хай живе…". Президент должен говорить спокойно и убедительно, и только после глубокого анализа", – убежден первый глава державы.

А журналистам не нужно побуждать и провоцировать главу государства на постоянную болтовню и заявления, призвал он, так как это – не дело президента.

"Президент говорит только тогда, когда вопрос решен, либо есть все основания и документы для важного заявления или разговора. Иначе мы снова получим президента-пропагандиста", – резюмировал Кравчук.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему нельзя идеализировать нынешнего главу государства Петра Порошенко.