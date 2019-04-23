"Разве за это народ будет благодарить?": Кравчук дал оценку пятилетней деятельности Порошенко

Он напомнил, что за все сделанное Петру Порошенко нужно поставить плюс, а за все, что так и осталось несделанным, поставить минус.

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему нельзя идеализировать нынешнего главу государства Петра Порошенко.

По его словам, Порошенко изначально следовало отойти от идеи "объединяться вокруг кого-либо", передает "Главред".

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"Ведь чего хотел Петр Алексеевич? Чтобы люди объединились вокруг него. И он все время талдычил об этом. Как-то я ему даже сказал: "Петр Алексеевич, нельзя так. Люди должны объединяться вокруг стратегических интересов народа и государства, а не вокруг президента". К тому же, вокруг президента, рейтинг которого не достигал и 15%... Это выглядело так, что Порошенко зажмурил глаза и говорил только то, что хотел. А параллельно команда его бизнес-партнеров, свояков и бизнес-кумовьев распевали песни. Так нельзя было делать - так не построишь государства", - уверен первый президент Украины.

Он напомнил, что за все сделанное Петру Порошенко нужно поставить плюс, а за все, что так и осталось несделанным, поставить минус.

"К тому же, подобные оценки должен ставить народ, а не чиновники. А сегодня народ молчит, зато чиновники отовсюду верещат: "Спасибо Петру Алексеевичу за то и за се". Разве эти слова благодарности звучит от народа? Если же чиновники благодарят лично от себя, то они благодарят за то, что Порошенко дал им власть, утвердил на должности, дал возможность зарабатывать, за то, что Свинарчукам он дал возможность быть Свинарчуками… Разве за это народ будет благодарить Порошенко?" – поинтересовался экс-президент.

Однако не стоит преувеличивать исторического значения пятилетней деятельности Порошенко, призвал Кравчук, ведь для таких оценок нужно время.

"Откровенно говоря, пять лет президентства Петра Порошенко, как бы их ни идеализировали, оставляют по себе все те же проблемы, что и в начале его каденции: коррупция, война, бедность и много чего другого, что заставляло людей оставаться в чрезвычайно сложной жизненной ситуации", – перечислил Кравчук.

И резюмировал: "Естественно, украинцы не захотели терпеть издевательства над собой, дальше слушать ложь и постоянные обещания, которые никогда не выполнялись, тогда как власть жила для себя. Люди захотели такую власть, которая бы наконец начала выполнять волю народа, что и стало главной причиной такого результата голосования".

Как сообщал УНИАН, ранее Кравчук дал совет Зеленскому.