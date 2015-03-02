Керри: дискуссия с Лавровым была откровенной

Как написал политик в своем "Твиттере", на встрече речь шла о ситуации в Украине, Сирии и о переговорах с Ираном, передает радио "Свобода".

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Подробностей встречи госсекретарь США не привел.

Министр иностранных дел России также не комментировал встречу.

Джон Керри и Сергей Лавров обменялись рукопожатием в начале своей 20-минутной встречи, которая происходила в кулуарах Совета по правам человека ООН. Никаких заявлений перед началом переговоров они не делали.

Ранее госсекретарь США заявил, что шокирован и опечален известием о "жестоком убийстве" российского оппозиционера Бориса Немцова в центре Москвы поздно вечером 27 февраля.