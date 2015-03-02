Керри: дискуссия с Лавровым была откровенной
Госсекретарь США Джон Керри заявляет, что его дискуссия в Женеве с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым была "откровенной".
Как написал политик в своем "Твиттере", на встрече речь шла о ситуации в Украине, Сирии и о переговорах с Ираном, передает радио "Свобода".
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Подробностей встречи госсекретарь США не привел.
Министр иностранных дел России также не комментировал встречу.
Джон Керри и Сергей Лавров обменялись рукопожатием в начале своей 20-минутной встречи, которая происходила в кулуарах Совета по правам человека ООН. Никаких заявлений перед началом переговоров они не делали.
Ранее госсекретарь США заявил, что шокирован и опечален известием о "жестоком убийстве" российского оппозиционера Бориса Немцова в центре Москвы поздно вечером 27 февраля.
Just met with @mfa_russia FM Lavrov for frank discussions on #Ukraine, #Syria & #IranTalks. pic.twitter.com/bHKTd2sUgL
— John Kerry (@JohnKerry) March 2, 2015