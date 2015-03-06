Незадолго до гибели Немцов связывался с родней убитых на Донбассе российских десантников

Это подтверждает записка, которую опубликовали соратники Бориса Немцова. По словам его помощницы Ольги Шориной, Немцов имел в виду бойцов 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Ивановской области, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеСвидетельница убийства Немцова заявила, что ей угрожают

Доклад "Путин.Война", по задумке погибшего оппозиционера, должен был стать альтернативой официальной версии власти о роли российских военных в конфликте на Украине.

Борису Немцову удалось связаться и с родственниками убитых российских солдат на территории Украины .

Ищем материалы, которые Немцов готовил для доклада "Путин и война". Удалось собрать некоторые записи его почерком. pic.twitter.com/tXR7YCgEOv — Илья Яшин (@IlyaYashin) March 4, 2015

"На меня вышли десантники из Иванова. 17 убитых, денег не дали, но пока они боятся говорить", – это текст записки, которую написал Борис Немцов Ольге Шориной за день до гибели. Как рассказала помощница погибшего политика агентству Reuters, он боялся прослушивания и эту информацию написал ей во время обсуждения доклада "Путин.Война".

Она добавила, что политик общался с родственниками погибших десантников в Иванове, но каким образом она не знает. Также опасаясь слежки, Немцов практически не записывал данные для своего доклада и всю информацию держал в голове.