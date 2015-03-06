В МИД Британии заявили, что не исключают возможности поставок Украине оружия

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня на пресс-конференции в Варшаве заявил глава МИД Великобритании Филипп Хэммонд.

“На данном этапе мы не предусматриваем поставок летального оружия, но это нечто, что может пересматриваться в зависимости от развития ситуации”, - сказал он.

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Он назвал ситуацию в Украине динамичной и подчеркнул, что правительство Великобритании “ничего не исключает в будущем”.

Он также отметил, что Великобритания вместе с Польшей уже сейчас оказывают “существенную поддержку” украинским вооруженным силам, среди которых он упомянул проведения учений и поставки оборудования.