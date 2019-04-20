Президент утвердил план курса Украины в ЕС и НАТО

Кабмин вместе с соответствующими госорганами должен обеспечить выполнение плана мер.

Президент Петр Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции".

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, указом глава государства утвердил План мер по реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины.

Кабинет министров вместе с соответствующими государственными органами должен обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, утвержденного этим указом, и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении этого плана в установленные сроки.

Согласно указу, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено обеспечить рассмотрение на заседании СНБО в мае 2019 года вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный обзор сектора безопасности, и представить по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов во втором полугодии 2019 года на рассмотрение президенту проекты законов об охране секретной информации и о разведке.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.