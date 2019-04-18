"Человеческие такие отношения": Коломойский рассказал о своей связи с Зеленским

Бизнесмен сейчас находится в Израиле.

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил журналистам программы "Схемы", что с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским его связывают "нормальные человеческие отношения".

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" 17 апреля.

На вопрос, как можно охарактеризовать его связь с Зеленским, Коломойский ответил: "Человеческие такие отношения".

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"Я был шапочно знаком с Зеленским примерно с 2009-2010 года. Это было шапочное знакомство: «добрый день - до свидания». А более тесно мы познакомились с ним во второй половине, в конце 2011 года - начале 2012-го.Мы проводили тогда с ним достаточно сложные и длинные переговоры: у него заканчивался контракт с «Интером», и мы были заинтересованы, чтобы он перешел на «1+1». И он хотел проводить переговоры не только с руководством канала, он хотел, чтобы кто-то был из мажоритарных акционеров. Он хотел понимать, потому заключался 10-летний контракт. Им нужны были гарантии того, что то, о чем договорятся, будет выполняться. Ну, то есть это серьезный контракт. Познакомились в деловой обстановке, во время проведения переговоров. Как-то после этого сложились какие-то человеческие такие отношения. С июня 2012 они уже работают с «1 + 1». Конечно, у нас есть какое-то общение, пересечение, контакты", - рассказал Коломойский.

Он также прокомментировал поездки Зеленского в Женеву.

"Были визиты вежливости, поздравления с днем ​​рождения. Я иногда поздравлял его с днем ​​рождения. Ну, часто в телефонном режиме поздравил. А так присутствовал, кажется, за все время на одном дне рождения, и он у меня был на дне рождении, возможно, 1-2 раза. Это обычные отношения людей, которые имеют, скажем так, общие интересы с точки зрения контракта, который, к слову, заканчивается в 2022 году. И сейчас стоит вопрос перед медиа-группой, кто будет фронтменом. Рейтинги, доли от просмотров никто не отменял. Контракт контрактом, а то, что он решил идти в президенты, это было его самостоятельное решение. Для всех это было, как вы понимаете, неожиданностью", - заявил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского намерены поддержать 58% украинцев, действующего главу государства Петра Порошенко - 22%, не определились - 20%.