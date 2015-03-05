Европа должна быть заинтересована в вооружении украинской армии - Польша

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (BBN) Станислав Козей после переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым сегодня в Варшаве.

"Чем сильнее украинская армия, тем больше шансов на прекращение этого конфликта, недопущение его эскалации. Поэтому в интересах Польши, Европы и Украины довооружение украинской армии", - cказал он.

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При этом глава BBN заметил, что лучше о таких делах, как поставки оружия, не говорить публично.

В свою очередь Турчинов отметил, что агрессию России против Украины нужно рассматривать не как угрозу только для украинцев, но также для европейской безопасности.

"Безусловно, Украина противостоит очень сильному агрессору и врагу. Поэтому для нас очень важна поддержка Польши, ЕС и США", - сказал он, выразив убеждение, что украинцы освободят ныне оккупированные украинские территории.