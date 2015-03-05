Европа должна быть заинтересована в вооружении украинской армии - Польша
Европейские государства должны быть заинтересованы в вооружении украинской армии, поскольку это увеличит шансы недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (BBN) Станислав Козей после переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым сегодня в Варшаве.
"Чем сильнее украинская армия, тем больше шансов на прекращение этого конфликта, недопущение его эскалации. Поэтому в интересах Польши, Европы и Украины довооружение украинской армии", - cказал он.
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При этом глава BBN заметил, что лучше о таких делах, как поставки оружия, не говорить публично.
В свою очередь Турчинов отметил, что агрессию России против Украины нужно рассматривать не как угрозу только для украинцев, но также для европейской безопасности.
"Безусловно, Украина противостоит очень сильному агрессору и врагу. Поэтому для нас очень важна поддержка Польши, ЕС и США", - сказал он, выразив убеждение, что украинцы освободят ныне оккупированные украинские территории.