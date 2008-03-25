Довгий рассказал про цирк, розовые очки и одну актрису

БЮТ и правительство Юлии ТИМОШЕНКО вместо отчета о своей работе выдумали абсолютно надуманную проблему – перевыборы столичного мэра", заявляет секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером О.ДОВГИЙ сказал: «Парламент на сегодняшний день больше напоминает цирк, чем законодательный орган. При этом это - цирк одной актрисы. Где бы еще премьер-министр обзванивал каждого депутата из так называемой демократической коалиции с требованием проголосовать за перевыборы Киевского городского председателя?».

Он отметил, что решение о досрочных выборах в столице было принято «бес суда и следствия, без отчета комиссий, без приглашения в сессионный зал парламента городского председателя или других представителей Киевсовета». По словам О.ДОВГОГО, нет ни одного уголовного дела, ни одного решения суда, которое свидетельствовало бы о неправомерной деятельности Киевского городского председателя или его команды.

«Создается впечатление, что все одели розовые очки, и не хотят видеть, что в действительности происходит», - сказал О.ДОВГИЙ.

«БЮТ и Кабмин ТИМОШЕНКО решили перевести свои проблемы с больной головы на здоровую, - считает секретарь Киевсовета. - Вместо отчета о результатах своей работы они выдумали абсолютно надуманную проблему – перевыборы столичного мэра - и бросили все силы на ее раздувание. Уже больше недели вместо неотложных проблем, которые волнуют всю Украину, масс-медиа муссируют тему киевских выборов».