Порошенко предлагает упростить пропуск в зону АТО



Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в выступлении на заседании Национального совета реформ.

«Позорно, когда у нас пропуски для пересечения линии столкновения в АТО, которые выпускаются на клочке бумаги и 70% из которых подделываются, изготавливаются полтора месяца, и человек должен ездить за ними 4 раза», - сказал Порошенко.

Он сообщил, что поднимал этот вопрос на совещании в Главном ситуативном центре СНБО. Оформление документов, подобных этому, должно осуществляться более простыми и современными методами, убежден Порошенко. «Это все должно решаться по электронной почте. Мы, наконец, должны дойти до электронного управления», – подчеркнул президент.

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«В налаживании электронного управления нам сегодня готов помогать весь мир», – заявил глава государства.

Говоря о пропусках на линии разграничения, президент отметил, что проверкой лиц, которым будут предоставляться пропуска, будут заниматься соответствующие силовые ведомства. «Если он шпион, наводчик или еще кто-то, Служба безопасности должна иметь информацию в реальном времени. Для нормальных людей мы не должны создавать никаких проблем», – подчеркнул Порошенко.