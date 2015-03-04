Госдеп заявил о "тысячах и тысячах" военных РФ на территории Украины

21:45, 04 марта 2015
Политика
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила о присутствии тысяч российских военных на территории Украины.

сша, флаг / zr.ru

"Я бы сказала, что речь идет о тысячах и тысячах", — заявила она в конгрессе США, отвечая на вопрос о числе российских военных.

"С декабря Россия передала сотни единиц военного оборудования, включая танки, бронированные автомобили, тяжелую артиллерию", — добавила Нуланд, пишет Росбалт.

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Напомним, ранее Нуланд также заявила, что США очень внимательно следят за тем, выполняются ли минские договоренности от 12 февраля.

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