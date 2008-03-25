Цушко сбежал из Украины?

Вчера истек двухмесячный срок, отведенный законодательством для расследования объединенного уголовного дела, связанного с захватом Генпрокуратуры. В связи с необходимостью провести ряд следственных действий расследование продлено еще на четыре месяца, сообщает "Коммерсантъ-Украина".

По информации Ъ, необходимость продления сроков расследования может быть вызвана тем, что дело уже не является фактовым и расследуется в отношении конкретных лиц, в частности, бывшего министра внутренних дел Василия Цушко. Косвенно это подтверждается процессуальными нормами установления сроков расследования дела. Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в особо сложных случаях продлено может быть только расследование уголовных дел, возбужденных в отношении конкретного лица. Кроме того, по информации издания, следственные действия, в которых не требовалось участие бывшего министра внутренних дел, уже проведены, и остается только допросить Василия Цушко.

– Господин Цушко избегает сотрудничества со следствием? – поинтересовался вчера Ъ у заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

– Ну, его нет в Украине,– уклончиво ответил он. По словам члена парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктора Шемчука (НУНС), в сложившейся ситуации у следствия есть выбор. "Можно продлить расследование дела и ждать, пока Цушко соизволит явиться в Генпрокуратуру, которую он брал штурмом. Или же объявить его в розыск и приостановить досудебное следствие. Но это решает следователь",– сказал господин Шемчук.

Между тем изданию стало известно, что Василий Цушко, который пока проходит по делу в качестве свидетеля, уже заключил контракт с бывшим судьей Апелляционного суда Киева Юрием Василенко, согласно которому господин Василенко будет его адвокатом в случае предъявления бывшему главе МВД обвинения. "Это на будущее, если Цушко вдруг признают подозреваемым",– рассказал господин Василенко. Впрочем, по его словам, в разговорах с ним следователи ГПУ утверждали, что предъявлять обвинение господину Цушко пока не собираются, а приглашают бывшего главу МВД на повторный допрос.