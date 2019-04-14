Армию втянули в политику: Минобороны перед вторым туром опубликовало информацию о повестках для Зеленского

По данным министерства, кандидат в президенты не служил в ВСУ.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский находится на воинском учете в ВС Украины, однако четыре раза игнорировал повестки, которые ему были отправлены во время мобилизации 2014-2015 годов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, отвечая на обращение народных депутатов Украины Александра Бригинца, Юлия Мамчура, Татьяны Черновол и Михаила Бондаря.

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"Информируем, что гражданин Зеленский В.А. состоит на воинском учете военнообязанных в Металлургическо-Долгинцевском объединенном районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога с 22.12.2008 года и по сей день, военное звание — солдат, военно-учетная специальность — делопроизводитель делопроизводства. Пригоден к военной службы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, Зеленский не проходил военную службу в ВС Украины.

"Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. посылались повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не являлся", - резюмировали в ведомстве.

Отметим, что согласно с украинским законодательством вмешательство силовых структур, в частности Минобороны, в избирательный процесс и политику является неправомерным и запрещенным.