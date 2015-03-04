Совет коалиции в 12:00 рассмотрит вопрос относительно депутата Мельничука, который вчера подрался с Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутатам объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня ВР не поддержала предложение лишить Мельничука права участия в 5 пленарных заседаниях.

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После этого лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко предложил перенести этот вопрос на несколько часов, а сейчас двигаться по повестке дня.

Напомним, вчера, 3 марта, в сессионном зале Верховной Рады произошла драка с участием депутатов от Радикальной партии и бывшего члена фракции этой партии Мельничука, который вошел в депутатскую группу “Воля народа”.