Совет коалиции в 12:00 рассмотрит вопрос относительно депутата Мельничука, который вчера подрался с Ляшко
Совет коалиции соберется в перерыве сегодняшнего заседания Верховной Рады, в 12.00, и рассмотрит вопрос относительно народного депутата Сергея Мельничука.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутатам объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня ВР не поддержала предложение лишить Мельничука права участия в 5 пленарных заседаниях.
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После этого лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко предложил перенести этот вопрос на несколько часов, а сейчас двигаться по повестке дня.
Напомним, вчера, 3 марта, в сессионном зале Верховной Рады произошла драка с участием депутатов от Радикальной партии и бывшего члена фракции этой партии Мельничука, который вошел в депутатскую группу “Воля народа”.