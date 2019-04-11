Насиров проиграл суд врачу и должен выплатить ему компенсацию
Экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров во второй раз поиграл суд против врача Максима Соколова, который давал против него показания.
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Об этом сообщает Центр противодействия коррупции на странице в Facebook.
"Киевский апелляционный суд отказал Роману Насирову в удовлетворении иска к врачу Максиму Соколову. Насиров хотел 2 млн грн возмещений от медучреждения и самого врача", - говорится в сообщении.
Кроме этого, суд обязал Насирова заплатить врачу Соколову 13 тысяч гривень компенсации.
Но Роман Насиров останавливаться не собирается и уже заявил, что будет подавать новый иск.
"Теперь у нас есть достаточно доказательств, чтобы доказать, что это было запланированное нарушение закона группой лиц. В том числе, и детективы, и врачи, и руководитель больницы (...) сейчас Ждем полного текста решения по этому делу с материалами и будем подавать новый иск", - сказал он.
Комментарий Насирова после суда pic.twitter.com/aclPz4ALqE— ГПК / Шабунин (@Shabunin) April 11, 2019
Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2018 года Шевченковский районный суд Киева отказал на то время восстановленному на должности главы ГФС Роману Насирову в удовлетворении иска против врача Института кардиологии им. академика М.Д. Стражеско Максима Соколова.
Насиров требовал возмещения в размере 1 миллин гривень от Соколова за то, что тот озвучил в суде информацию о состоянии здоровья чиновника без его разрешения.