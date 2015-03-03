ПАСЕ: российская власть должна сохранить жизнь Савченко

На этом настаивает президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер, передает ВВС Украина.

"Время для того, чтобы спасти жизнь Надежды Савченко, истекает", - заявила она, обращаясь к российскому руководству со словами сочувствия в адрес украинской летчицы, которую удерживают за решеткой в России.

"На этой неделе мы отмечаем в Страсбурге 25-летия Европейского комитета по предупреждению пыток. Я не могу привести более достойный вклад в это со стороны российской власти, чем освобождение от наказания в связи с состоянием здоровья госпожи Савченко", - добавила госпожа Брассер.

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33-летняя украинская военная, депутат Верховной Рады и член парламентской делегации в ПАСЕ находится за решеткой в России с июля 2014 года.

Ее обвиняют в причастности к убийству журналистов - сама она обвинения отрицает.

В знак протеста против заключения госпожа Савченко уже более 80 дней голодает.