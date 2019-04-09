Активисты "Нацкорпуса" и "Нацдружин" отправились пикетировать силовые ведомства и АП (фото, видео)

Несколько сотен активистов во время пикетирования будут требовать привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к хищению средств оборонного бюджета.

В Киеве активисты партии «Национальный корпус» и общественной организации «Национальные дружины» отправились пикетировать силовые ведомства и Администрацию президента.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты, которые собрались на площади перед станцией метро «Арсенальная», разделились на две колонны.

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Одна из них отправилась к Генеральной прокуратуре, а затем пойдет к зданию МВД и закончит движение у Администрации президента. Вторая колонна отправилась к зданию СБУ и также закончит движение у Администрации президента.

Активисты идут без политической символики, с государственными флагами Украины.

Представители «Нацкорпуса» и «Нацдружин» выдвигают требования к руководителям СБУ, МВД, Генпрокуратуры и президенту Украины взять под стражу и арестовать счета и имущество бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, учредителя ООО «Оптимумспецдеталь» Андрея Рогозы и его партнера Виталия Жукова, руководителей госкомпании «Укроборонпром», а также директоров всех госпредприятий, которые могли быть участниками схемы хищения средств «Укроборонпрома».

Отдельно от генпрокурора активисты требуют еженедельно предоставлять отчеты о состоянии расследования дел о хищении средств оборонного бюджета.

Справка УНИАН. 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей в делах о сделках в оборонной сфере (ч.3. Ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.