Администрация президента опровергает информацию об увольнении Филатова с должности заместителя главы АПУ

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в АПУ и на юридические круги сообщили об увольнении Филатова.

Администрация президента Украины опровергает распространенную в СМИ информацию о якобы увольнении Алексея Филатова с должности заместителя главы АПУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Администрация президента Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы увольнении А.В.Филатова с должности заместителя главы АП", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Администрации президента Украины и на юридические круги сообщали об увольнении Филатова, который считался неформальным куратором судебной системы, с должности заместителя главы АПУ.

Читайте такжеПорошенко якобы уволил замглавы АП, который фигурирует в расследовании об отмывании денег - СМИ

Филатов фигурирует в уголовном производстве относительно содействия в "отмывании" денег соратником экс-президента Виктора Януковича украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

При этом информация о якобы увольнении Филатова появилась через два дня после встречи Порошенко с представителями общественных организаций, в том числе антикоррупционных, на которой президент пообещал уволить "токсичные" кадры.

Как утверждают СМИ, указ об увольнении Филатова подписан, документ якобы находится в аппарате АПУ и его планируют опубликовать 21 апреля, в день, когда состоится второй тур президентских выборов, и в этот день запрещена предвыборная агитация.

В свою очередь в комментарии УНИАН руководитель Главного департамента информационной политики АПУ Андрей Жигулин не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию об увольнении Филатова, отметив, что нужно дождаться соответствующего указа.

28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко заявил, что в ходе расследования преступлений уведомлены о подозрениях 98 лиц, в том числе чиновники, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель директора Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, руководитель отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.