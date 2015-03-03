Гончаренко опровергает слухи о причастности Медведчука к его освобождению
09:18, 03 марта 2015Политика
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Народный депутат Алексей Гончаренко опровергает причастность Виктора Медведчука к его освобождению из райотдела полиции в Москве.
Гончаренко опровергает связь с Медведчуком / facebook.com
О таком он заявил в эфире 5 канала.
«Я даже не знаком с этим человеком (с В. Медведчуком - ред.) и не разговаривал с ним никогда. Я знаю, освобождению способствовал Петр Порошенко - это я знаю точно, я общался с ним после освобождения из посольства. Я знаю, что помог Совет Европы. Я уверен, что очень помогли медиа и украинские, и международные», - заявил Гончаренко.
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В понедельник, 2 марта, МВД РФ заявило, что не имеет претензий к Гончаренко.
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