Гончаренко опровергает слухи о причастности Медведчука к его освобождению

О таком он заявил в эфире 5 канала.

«Я даже не знаком с этим человеком (с В. Медведчуком - ред.) и не разговаривал с ним никогда. Я знаю, освобождению способствовал Петр Порошенко - это я знаю точно, я общался с ним после освобождения из посольства. Я знаю, что помог Совет Европы. Я уверен, что очень помогли медиа и украинские, и международные», - заявил Гончаренко.

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В понедельник, 2 марта, МВД РФ заявило, что не имеет претензий к Гончаренко.