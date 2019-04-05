Руководство "Олимпийского" заявило, что на дебаты Порошенко и Зеленского уже заказывают билеты иностранцы

Среди желающих приобрести билеты были жители Германии и Англии.

Заместитель гендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что дата дебатов 19 апреля еще не забронирована. Читайте такжеСеть "взорвалась" шутками из-за анализов Порошенко и Зеленского

Кроме того, он сказал, что заявки на билеты на проведение дебатов в спорткомплексе получают даже от иностранцев, передает "Страна.ua".

"Очень много обращений приходят на официальные электронные ящики НСК "Олимпийский", сотрудникам и в социальных сетях. Все хотят попасть, все просят забронировать - обычные граждане Украины, публичные люди. В том числе приходят запросы из-за границы, которые готовы купить билеты, приехать из-за границы для того, чтобы посетить дебаты", - заявил он.

По его словам, среди желающих приобрести билеты были жители Германии и Англии.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. В свою очередь, в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК "Олимпийский" и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию. 5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".