Притула вызвался провести дебаты Порошенко и Зеленского: «будьте готовы, что спрошу чей Крым»

Шоумен привел для кандидатов график своих гастролей в апреле.

Украинский шоумен Сергей Притула проявил готовность быть модератором на возможных дебатах кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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Соответствующее сообщение Притула сделал в Facebook. Шоумен привел график своих гастролей.

«Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях.

4.04 - Запорожье

6.04 - Днепр

7.04 - Желтые Воды

8.04 - Вольногорск

13.04 - Изяслав

14.04 - Нетешин

16,17.04 - Львов

В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе», – говорится в сообщении Притулы.

"Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!», – подытожил телеведущий.

Как сообщал УНИАН, вчера кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире.

На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа. На Facebook-странице «ЗеКоманды» также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления Зеленского.

Кандидат в президенты Петр Порошенко все же согласился провести дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".