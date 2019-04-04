Притула вызвался провести дебаты Порошенко и Зеленского: «будьте готовы, что спрошу чей Крым»
Украинский шоумен Сергей Притула проявил готовность быть модератором на возможных дебатах кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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Соответствующее сообщение Притула сделал в Facebook. Шоумен привел график своих гастролей.
«Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях.
4.04 - Запорожье
6.04 - Днепр
7.04 - Желтые Воды
8.04 - Вольногорск
13.04 - Изяслав
14.04 - Нетешин
16,17.04 - Львов
В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе», – говорится в сообщении Притулы.
"Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу чей Крым!», – подытожил телеведущий.
Как сообщал УНИАН, вчера кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире.
На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа. На Facebook-странице «ЗеКоманды» также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления Зеленского.
Кандидат в президенты Петр Порошенко все же согласился провести дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".