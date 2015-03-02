Террористы днем отводят технику под наблюдением ОБСЕ, а ночью возвращают обратно - штаб обороны Мариуполя

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

«Достигнутые в результате Минских договоренностей соглашения об отводе тяжелого вооружения от линии условного разграничения террористами не выполняются. Максимум, что происходит, - под присмотром наблюдателей международной миссии ОБСЕ днем техника отводится, а ночью возвращается на прежние позиции», - говорится в сообщении.

По мнению штаба обороны Мариуполя, «это еще раз показывает нежелание противника выполнять условия Минских договоренностей».

Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили о завершении отвода тяжелых вооружений«Украинская сторона полностью выполняет условия Минских соглашений. На днях был проведен отвод артиллерии, сейчас военные ждут встречных шагов от противника и только после этого продолжат отвод техники», - сообщает штаб.

Как сообщал УНИАН, подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе, предусмотрен отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами.

26 февраля силы АТО начали отвод артиллерии калибра 100 мм по всей линии фронта, за этим наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.