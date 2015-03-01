Гончаренко оставят в московском ОВД как минимум до завтрашнего утра - источник

Об этом УНИАН в сообщили в посольстве Украины в Москве.

”Алексей Гончаренко задержан за ”неповиновение законным требованиям” полиции. Это очень расплывчатая статья. Его намерены удерживать до завтрашнего утра, после чего повезет в суд для рассмотрение дела об административном нарушении”, - сказал собеседник агенства.

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Как сообщал УНИАН, Гончаренко был задержан во время траурного шествия в память Бориса Немцова, которая проходит в центре Москвы.

Гончаренко был доставлен в ОВД. У него забрали мобильный телефон. Позже в ОВД прибыли следователи СК РФ, которые проводят допрос по делу о преступлениях в отношении гражданина РФ во время трагедии в Одессе.

По данным ведомства, Гончаренко допрашивают по обстоятельствам уголовного дела, возбужденного в России по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, п. ”З” ч. 2 ст. 117 УК России ”покушение на убийство и пытки гражданина Российской Федерации во время трагических событий в Одессе 2 мая”.