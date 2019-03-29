Подозрения окружению Порошенко: прокурор Кулик заявляет о вызове в ГПУ - у Луценко ответили (видео)

В ГПУ слова Кулика о вызове на допрос отрицают.

Заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, председатель отдела процессуального руководства в уголовных производств Константин Кулик заявляет, что его вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Об этом он рассказал лично ТСН. Собранные материалы расследования о хищении государственных средств, по словам прокурора, вывезли из его кабинета в неизвестном направлении. А у него дома готовят обыски.

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В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что не вызывали на допрос прокурора Константина Кулика, который накануне вынес подозрения людям из окружения действующего президента. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовное производство против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланировано обысков у него дома и соответственно не может идти речи о его аресте", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении украинского бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высокопоставленным чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний.

В тот же день Кулик заявил о том, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава Администрации президента Украины Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

"В связи с противоречивой информацией, которую распространяют мои коллеги из ГПУ, считаю важным сделать следующее заявление: я являюсь прокурором по делу Курченко. Это дело расследовалось 5 лет, и объём доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Год назад суд дал разрешение на спецрасследование по Курченко, и последнее время группа прокуроров занималась документальным оформлением материалов дела и написанием подозрений причастным лицам в окончательном виде", - говорится в заявлении Кулика, обнародованном Мосейчук.

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По данным Кулика, подозрение лично Курченко состоит из 1360 страниц и включает в себя эпизоды по сговору различных лиц при совершении различных преступлений.

"Для того, чтобы направить дело Курченко в суд, необходимо принять процессуальные решения и в отношении его подельников. Как минимум, в четырёх разных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались: Ложкин, Шверк, Филатов, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. Из них до сегодняшнего дня неохваченными официальными подозрениями оставались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский. Утверждаю, что без предъявления им официальных подозрений невозможно было закончить уголовное дело в отношении Сергея Курченко. 96 подозрений из 98 фигурирующих в этом масштабном расследовании подписывал лично я. Эти документы как вручались лично, так и направлялись подозреваемым на почту", - говорится в заявлении Кулика.

По его словам, этих фигурантов не вызывали в Генпрокуратуру, так как они якобы входят в так называемую "касту неприкасаемых". "Почему не вызвали этих фигурантов в ГПУ для вручения подозрения повестками, а пошли путём отправки документов на почту? Ответ очевиден для граждан Украины. Увы, в нашей стране есть "каста неприкасаемых". Также очевидно, что бы произошло в случае попытки официально установить адреса их фактического проживания для вручения подозрений нарочным. Криминальный процессуальный кодекс разрешает при обстоятельствах, когда место проживания лица не известно, направлять процессуальные документы по месту их регистрации. Я воспользовался этим положением КПК", - отмечается в обращении прокурора Кулика.

Замглавы департамента ГПУ подчеркнул, что эпизоды в отношении упомянутых лиц фактически расследованы, и "следствие по ним может быть в нормальном режиме закончено в течение двух месяцев".